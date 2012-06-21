У Миколаєві розпочалися покази стрічок документальної програми десятого фестивалю американського кіно «Незалежність». Несподіванкою для всіх місцевих кіноманів став фільм «Нуль відсотків» про перевиховання студентів у тюрмі суворого режиму, який відкрив серію безплатних показів найкращих стрічок зі США. А саму картину глядачам представив режисер Тім Скаусен.
Присутність режисера і представників Посольства США в Україні вразила миколаївських любителів сучасного американського кіно. Тім Скаусен поділився враженнями від роботи й відповів на запитання глядачів.
«Ваше місто здалося дуже приємним і веселим, — зазначив режисер, — тому нам дуже приємно бути тут». Він зауважив, що освіта може змінювати життя навіть тих людей, які перебувають за ґратами. У фільмі на підставі документальних даних наголошено, що середній відсоток повернення до правопорушень серед колишніх ув’язнених коливається на рівні 60.
На думку творця фільму, не слід нікого засуджувати, кожна людина має шанс. Режисер сказав, що документальне кіно цікаве тим, що воно відображає реальне життя. Це «думаюче кіно», зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, який переглянув стрічку разом з містянами. Кінокартину «Нуль відсотків» нещодавно придбав канал HBO. Вона отримала престижні нагороди: приз за кращу режисуру в Лас-Вегасі, Брекеринджі, Вейлі, Арлінгтоні, Огайо, на кінофорумі Urbanworld, а також нагороду «Срібне серце» на кінофестивалі в Далласі.
У межах фестивалю миколаївці на великому екрані вже побачили шість документальних повнометражних стрічок на актуальні соціальні теми та про відомих американських героїв сьогодення. Теми викликали найбільший інтерес на міжнародних кінофорумах та отримали схвальні відгуки за версією кінокритиків. Безплатному відвідуванню показів всім охочим посприяли Посольство США в Україні, Агенція розвитку Миколаєва та платформа «My ART».