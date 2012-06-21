Миколаївська область входить в число регіонів з позитивним сальдо зовнішньої торгівлі і за цим показником займає четверте місце серед усіх областей України.
Так, обсяг експорту в 2017-му році на Миколаївщині у 2,6 рази перевищив обсяги імпорту. За офіційними даними, у звітному році обсяг експорту товарів і послуг склав 2,1 мільярдів доларів США (у порівнянні з 2016 роком збільшився на 11,3%), що є найбільшим зростанням за останні п’ять років. Понад 500 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з Миколаївщини здійснюють торгівлю з партнерами із 150 країн світу, що є прямим підтвердженням динамічного розвитку економіки регіону. Водночас на зовнішні ринки зростають поставки товарів з високим та середнім ступенем обробки: олії, томатної пасти, молочної продукції, одягу, макаронних виробів.