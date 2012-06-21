Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У рамках освітнього проєкту «Крок до науки» в Миколаєві відбувся фестиваль цікавої науки «Молодіжна хвиля». Організаторами заходу виступили Миколаївський Національний університет ім. Василя Сухомлинського та управління молодіжної політики міської ради. Основна ідея науково-дослідницького фестивалю – дати можливість молоді вийти за межі звичного процесу навчання та ініціювати власні проєкти і розробки, проявити себе в якості справжніх винахідників та науковців.
У заході взяли участь студенти, викладачі, вчителі фізики, учні шкіл міста. Начальник управління молодіжної політики Олександр Рябенко, зазначив що цього року Миколаїв потрапив до ТОП-10 міст України, що займаються розвитком молоді. Це стало можливим і завдяки молодіжному проєкту «Молодіжна хвиля», участь в якому беруть розумні та кмітливі хлопці та дівчата. А кращим науковцем цього року став Олександр Толмачьов, якого нагороджено поїздкою в Київ до Музею цікавої науки.