Миколаївська місцева прокуратура №1 забезпечила виконання рішення Березанського районного суду стосовно повернення громаді земельної ділянки. Так, вжито заходів з перереєстрації за державою земельної ділянки площею 560 квадратних метрів вартістю майже 250 тисяч гривень, яка знаходиться в межах прибережної захисної смуги Чорного моря у зоні відпочинку «Коблеве». Ще в грудні 2017-го року судом задоволено позов місцевої прокуратури про визнання незаконним та скасування рішення Коблевської сільської ради, визнання недійсним державного акту на право власності на цю земельну ділянку. Також її витребувано із незаконного володіння у громадянина, якому надали землю. Задля реального виконання рішення суду прокуратурою ініційовано питання про реєстрацію права власності на землю за Коблевською об’єднаною територіальною громадою. На теперішній час ділянка повернута у власність громади, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідний запис.
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