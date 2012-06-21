Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївська місцева прокуратура №1 здійснила заходи з реального повернення у власність об’єднаної територіальної громади села Коблеве двох земельних ділянок. Землі площею у 0,2 гектари вартістю близько 200 тисяч гривень знаходяться в межах прибережної захисної смуги в зоні відпочинку «Коблеве».
Судом задоволено позови прокурора до Коблівської сільської ради та громадян, яким незаконно надано у власність земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва. З метою реального виконання рішень суду місцева прокуратура ініціювала питання про реєстрацію права власності на землі за Коблівською сільською радою. Наразі ці земельні ділянки повернуто до комунальної власності, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідні записи.