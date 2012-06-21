Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У дитячому садку-яслах «Веселка» Миколаївської ОТГ Білопільського району на Сумщині – приємна подія: відкрито приміщення для додаткової групи на 20 хлопчиків і дівчаток старшого віку.
Це – результат спільної турботи місцевої влади та бізнесу про розвиток дитячого навчального закладу, в якому зараз виховуються 82 дитини.
На оновлення витрачено більш як півтора мільйона гривень – на ці кошти закуплено меблі, посуд, білизну тощо.
На часі – облаштування ігрового куточка для малечі.