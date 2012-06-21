Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ОБЕРІГ-Агро», який створили учасники бойових дій на Донбасі з Миколаївської області, отримає допомогу від Канади на будівництво теплиці та лінії для брикетування.
Захисники України і члени родин загиблих воїнів з Доманівської й Мостівської ОТГ Миколаївської області об’єднались у кооператив, щоб заробляти на життя і мати змогу підтримувати родичів загиблих на війні на Донбасі. У створенні об’єднання їм допомогли консультанти Фонду «ЛАСКА» — партнера Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) у Миколаївській області, який фінансує міністерство закордонних справ Канади, співфінансує та реалізує Менонітська асоціація економічного розвитку (MEDA).
У березні 2020-го проєкт розвитку кооперативу «ОБЕРІГ-Агро» виграв грант, і протягом цього року підприємство отримає кошти від канадських інвесторів.
«Для нас будівництво теплиці та лінії для брикетування — це насамперед створення робочих місць, зайнятість жителів району, впевненість у завтрашньому дні. Наш регіон кризовий, у нас великий дефіцит робочих місць, — каже керівник СОК «ОБЕРІГ-Агро» Владимир Федоренко. — Ми плануємо вирощувати помідори, огірки та зелень і наповнювати місцевий ринок вітчизняною продукцією, бо нині в нас на прилавках переважно турецькі овочі».
У кооперативі 18 учасників та учасниць, 12 з яких брали участь у бойових діях, двоє з них мають інвалідність. Члени кооперативу планують виробляти брикети для всіх видів твердопаливних котлів і печей із відходів сільськогосподарського виробництва. Уже є попередні домовленості щодо придбання сировини. Ринки збуту також є. Брикети готові купувати школи, дитячі садочки, медичні амбулаторії. Частину продукції члени кооперативу планують передавати сім’ям загиблих добровольців та учасників бойових дій.
«Проєкт спрямовано на надання життєздатних варіантів бізнесу й нарощування економічного потенціалу учасників бойових дій та їхніх родин, доки вони не стануть на ноги», — пояснив мету проєкту його координатор Володимир Терновський.