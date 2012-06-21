У Миколаєві Служба безпеки України викрила посадовців облради, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та одне з місцевих комунальних підприємств у привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. За словами речника СБУ Андрія Середича, представники влади й місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові із двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень і привласнили їх.
Виявилося, що гроші надали на е-підручники, які можна було скачати безплатно із сайту Міністерства освіти і науки. Депутати на прохання керівництва облдержадміністрації передбачили в бюджеті кілька мільйонів гривень для доступу школярів області до сервісу «Підручник.ua». У березні 2018-го департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за підсумками тендера уклав угоду з компанією «Електронік солюшнс» про доступ до підручників та навчально-методичних посібників в електронному вигляді на 12 мільйонів 900 тисяч гривень, але витратили лише 6 мільйонів гривень.
Нині співробітники СБУ спільно з ДБР проводять обшуки в будинках, на робочих місцях і в машинах чиновників, яких підозрюють у розкраданні державних коштів. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.