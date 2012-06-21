Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Понад 3500 школярів, що влітку відпочивали на Миколаївщині, взяли участь у профорієнтаційній акції Миколаївської обласної служби зайнятості «Відпочинок з користю». Мета акції – популяризація актуальних професій на ринку праці та мотивація дітей до зваженого вибору професії через розважально-ігрові методики.
Під час акції використовувалися різноманітні форми роботи з молоддю: професіографічні екскурсії, презентації професій, пізнавально-розважальні зустрічі, професійні вікторини, тематичні дискусії, майстер-класи та конкурси творчих робіт тощо.
Так, фахівці Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості для дітей, які відпочивали у пришкільних таборах, організували професіографічну екскурсію до ПРАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат». Під час оглядин підприємства учні ознайомилися з такими професіями, як маслороб, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, оператор конвеєрної лінії, оператор фасувально-пакувального автомата, механік цеху та інші.
В ігровій формі відпочиваючим табору «Дельфін» в с. Мала Корениха допомагали сформувати позитивне ставлення до різних професій, особливо професій робітничого характеру. А в оздоровчому центрі «Орлятко» с. Рибаківка безробітна, яка пройшла навчання в центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості під замовлення роботодавця, провела майстер-клас з прикрашання пряників, заохочуючи дітей-сиріт, які там відпочивали, обрати професію «кондитер».
У рамках акції профорієнтатори Центрального, Заводського та Інгульського районних центрів зайнятості м. Миколаєва провели профорієнтаційні заходи для відвідувачів Дитячого містечка «Казка».
Як зазначив директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, – «різнопланові формати роботи в ході акції «Відпочинок з користю» допомагають розширити кругозір школярів, підготувати їх до свідомого вибору професії».
Загалом цього літа для юних відпочивальників фахівці центрів зайнятості організували майже 100 різноманітних заходів у таборах, що працювали на території Миколаївської області.