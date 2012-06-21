Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївська жіноча команда з гандболу «Реал» вперше в історії існування здобула друге місце в чемпіонаті України і путівку на Єврокубок. Це стало відомо після засідання комітету з організації та проведення змагань сезону 2019-2020 років в офісі Федерації гандболу України.
Учасники ухвалили рішення про закінчення чемпіонату України з гандболу у всіх лігах сезону 2019-2020 років. «Галичанка» зі Львова зберегла за собою звання чемпіона України. На другому місці — миколаївський «Реал». Дівчата у 20 іграх сезону перемогли 13 разів, одну гру закінчили внічию, в шести — програли.
Як повідомив начальник обласного управління молоді та спорту Віктор Гинкул, срібні медалі в суперлізі гарантували «Реалу» вихід на європейську арену. Команда відправляє заявку на участь в EHF Cup — одному з трьох головних клубних турнірів, які проводяться під егідою Європейської гандбольної федерації.