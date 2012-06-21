Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Лікарі Миколаївської обласної клінічної лікарні та обласної офтальмологічної лікарні провели складну операцію 51-річному жителю Миколаївщини. Вони повернули йому можливість бачити світ на власні очі.
Для проведення операції було залучено кращих з кращих спеціалістів, адже окрім важкої вродженої патології, пацієнт має чимало супутніх захворювань. Проведення операції – необхідний крок для зняття больового синдрому та повернення зору, – ускладнювалося супутніми захворюваннями.
Саме тому бригада лікарів з обласної офтальмологічної лікарні (завідувач другим мікрохірургічним відділенням Галина Діденко, лікар-ординатор Ганна Січко, медична сестра Ольга Кулікова) прибула з необхідним обладнанням до обласної клінічної лікарні, яка надала своїх анестезіологів-реаніматологів (Едуард Старосєк). Після операції, яка пройшла вдало, пацієнта переведено до обласної офтальмологічної лікарні, де він отримав дбайливий медичний нагляд у післяопераційний період. Через декілька днів його виписали додому з подальшим амбулаторним наглядом.