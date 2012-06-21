Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Поліція та СБУ знешкодили групу рекетирів, яка діяла в Миколаєві.
Так, у Заводському районі міста слідчі Слідчого управління, оперативники УСБУ у супроводі бійців «Альфа» та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали одного із членів угрупування одразу після передачі йому близько 55-ти тисяч гривень.
Грошові кошти правоохоронці вилучили. Відомо, що зловмисники, частина з яких, – раніше судимі місцеві жителі, штучно створювали конфліктні ситуації із громадянами, після чого, погрожуючи фізичною розправою, вимагали з них гроші для вирішення інциденту.
22-річний чоловік був затриманий у порядку ст. 208 КПК України за вимагання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обиратиметься міра запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці встановлюватимуть усіх причетних до злочинів осіб. Слідчі Слідчого управління проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.