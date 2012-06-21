У Миколаївській загальноосвітній школі №57 ім. Т.Г. Шевченка встановили інтерактивну мапу України. Дерев’яну конструкцію 3,5х1,3 метра, розміщену на першому поверсі закладу, приєднано до інтернету, і вже незабаром після презентації їй присвоять QR-коди для зчитування пізнавальної інформації через смартфон.
Дерев’яне полотно з підсвіченням біля кожного обласного центру України виготовили за два місяці учні старших класів на уроках праці. Мапу наповнено довідковою інформацією про кожну область України — від історії краю, появи герба і символіки до героїв і видатних особистостей, які народились в ній, здійснювали трудові і бойові подвиги.
«Віртуальна Україна» постійно функціонуватиме в активному режимі, тож навіть на перерві діти зможуть збагачувати знання, налаштувавши свій гаджет на ту чи іншу лампочку з QR-кодом потрібної області. Завдяки цьому учні дізнаватимуться про свою країну дедалі більше.
Ідею виготовлення мапи запропонував директор школи Андрій Малахов, її підтримали та втілили учні й учителі закладу, в якому велику увагу приділяють патріотичному вихованню молоді.