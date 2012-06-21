Незвичний спосіб боротьби з вандалами, які вирубують перед новорічними святами ялинки, вигадали миколаївські волонтери. Через соціальні мережі вони лише за три дні зібрали майже шість тисяч гривень. На ці гроші придбали спеціальне обладнання і хімікати та самі обробляють дерева. На ялинки розбризкують суміш з водоемульсійної фарби, вапна та рідини з неприємним запахом. Під таке оброблення підпадає понад 300 соснових дерев щодня. Самим деревам, кажуть лісники, суміш не шкодить, а от в хаті такі ялинки тримати вже неможливо.
Як зазначив один із волонтерів Сергій Савченко, той, хто купив браконьєрську сосну, і хоче її перепродати, може мати великі проблеми на торгових точках. Тому що покупець буде точно невдоволений тим, які неприємні аромати виділятиме дерево в квартирі. Поки заходи відбуваються в приміському Матвіївському лісі, яким вже три роки поспіль опікуються захисники природи. Люди взялися за таку роботу, бо в лісгоспі бракує працівників для охорони дерев від охочих нелегально здобути собі новорічну красуню.