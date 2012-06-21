Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Крупний миколаївський бізнес продовжує надавати допомогу медичним закладам області, які — «на передовій» у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Так, спеціалізований порт «НІКА-ТЕРА» передав трьом лікарням Миколаєва та пологовому будинку №1 багатофункціональні медичні ліжка, пульсоксиметри, дезінфектори, засоби індивідуального захисту.
За словами головного лікаря міської лікарні №3 Олександра Чеботарьова, саме на базі цього медичного закладу створюється новий респіраторний центр, який прийматиме хворих на COVID-19 у разі поширення епідемії.
«Тут вже здійснили переоснащення: створюється киснева лінія для забезпечення роботи апаратів штучної вентиляції легенів, закуплено нові меблі, постільна білизна та матраци. Тож допомога порту вкрай вчасна», — зазначив головний лікар.
Актуальною є і підтримка Миколаївського пологового будинку № 1, який працює з вагітними та породіллями, у яких виявили коронавірус.
Також портовики передали Обласному центру лікування інфекційних захворювань два десятилітрових кисневих концентратори. За словами, директора центру Світлани Федорової, завдяки мобільності концентраторів та їх принципу роботи накопичення кисню безпосередньо з навколишнього повітря, ними можуть користуватися пацієнти, як у важкій формі, що підключені до апаратів ШВЛ, так і хворі середньої тяжкості.
Начальник порту «НІКА-ТЕРА» Алім Агакішиєв відмітив, що підприємство готове оперативно реагувати на запити медичних закладів Миколаєва, допомагати медикам та містянам.