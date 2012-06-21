Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Видано наказ ДК «Укроборонпром» про передачу спорткомплексу «Зоря» до комунальної власності міста Миколаєва. Найближчим часом створюватиметься спільна комісія із представників міської влади та Укроборонпрому, що займатиметься безпосередньою процедурою передачі даного об’єкта. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко висловив вдячність президенту України Петру Порошенку за допомогу і особистий контроль цього питання, керівництву Укроборонпрому, а також міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу та депутатам Миколаївської міськради – за спільну конструктивну позицію.
Ще наприкінці серпня, під час робочої поїздки до Миколаївської області, Петро Порошенко особисто зустрівся з колективом і вихованцями спорткомплексу, та наголосив, що даний об’єкт потрібно передати на баланс міста Миколаєва, адже тоді можна буде зберегти не тільки басейн, але й увесь спорткомплекс, яким в подальшому зможуть користуватись місцеві жителі. Після цього голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко підписав розпорядження про створення робочої групи з питань підготовки та організації передачі спортивного комплексу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» з державної власності у власність територіальної громади міста Миколаєва. Під особливим контролем робочої групи з передачі спорткомплексу була допомога дітям, які там займаються, забезпечення безперервності тренувального процесу та мінімізація незручностей, які можуть виникнути. У вересні 2018-го року робоча група визначила механізм передачі спорткомплексу, а сесія Миколаївської міськради ухвалила рішення про прийняття цілісного майнового комплексу СК «Зоря» у власність громади.