Миколаївське державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування НВКГ «Зоря-Машпроект», що входить до складу концерну Укроборонпром, завершив імпортозаміщення комплектуючих і матеріалів, що постачалися з Російської Федерації. Генеральний директор підприємства Костянтин Картошкін, переконаний, що кожне підприємство ВПК після 2014 року мало так вчинити. «Сьогодні в нас на кожну позицію, яку «Зоря-Машпроект» отримувало з країни-агресора, є інший постачальник, – підкреслив директор. – Величезна вдячність партнерам з «Дніпроспецсталі», які по кілька разів за власний рахунок замінювали партії спецсталі, домагаючись необхідної для нас якості». Окрім сталі, яку завод купує в Дніпрі, такі комплектуючі, як підшипники закуповують у німецьких та словацьких виробників. Титан підвищеної міцності, здатний винести навантаження в газових турбінах, купуватиметься у двох китайських компаній.
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