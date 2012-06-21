Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський глиноземний завод з 9 червня повністю відновлює свою роботу. Про це стало відомо під час зустрічі керівництва Миколаївської облдержадміністрації з головою профспілки підприємства Олексієм Медвідєм.
З’ясувалося, що донедавна Миколаївський глиноземний потерпав від неотримання бокситів, які є сировиною для виробництва глинозему. Тому завод, який є одним з бюджетоутворюючих підприємств для громад області, вимушено призупинив свою діяльність. Наразі поставка бокситів відновлена повністю.
МГЗ працює в робочому режимі з дотриманням карантинних вимог та не має наміру припиняти виробничу діяльність. На підприємстві працює 700 співробітників, решта — дистанційно. Забезпечується своєчасна та у повному обсязі виплата заробітної плати. За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Тетяни Стахевич, обласна влада зацікавлена в тому, аби підприємство працювало стабільно, а зі свого боку вирішуватиме проблемні питання, якщо ті виникатимуть на заводі.