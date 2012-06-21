Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Вже з наступного тижня Миколаївський зоопарк відчинить свої двері для гостей, які скучили за улюбленими тваринами. Про це повідомив телеканал UA:Миколаїв.
Враховуючи дію карантину, люди мають заходити до установи в захисних масках, при вході обробляти руки антисептиком, кожному вимірюватимуть температуру. Згідно рекомендацій Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, на території зоопарку площею у 15 гектарів одночасно можуть перебувати не більше двох тисяч чоловік.
За словами директора зоопарку Володимира Топчия, відвідувачі зможуть побачити лише тварин, які знаходяться у відкритих вольєрах, до критих експозиції заходити поки не можна. За майже два місяці карантину установа втратила два мільйони гривень надходжень від можливих відвідувачів. Ці гроші могли б піти на реконструкцію та будівництво вольєрів та господарчі потреби зоопарку, поділився Володимир Топчий.