Зоопарку в Миколаєві 116 років, і він вважається одним з найкращих в Україні. В колекції нараховується 79 видів рідкісних ссавців, 35 — рептилій, 71 вид риб, 103 — унікальних птахів та 15 видів земноводних. Для містян це одне з улюблених місць відпочинку, а для гостей — один з обов’язкових пунктів екскурсійних програм. Тож у закладі намагаються створити максимально комфортний простір для утримання тварин та умови для дозвілля відвідувачів.
Про особливості догляду за мешканцями зоопарку у зимовий період та майбутні плани розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. «Щорічно місто спрямовує кошти на поточне утримання зоопарку, — зазначив він, — це часткова оплата кормів, комунальних послуг, зарплата співробітників. Підготовка до зими почалася ще з літа. Наразі усі тварини забезпечені повноцінним харчуванням та почуваються добре».
У 2018 році зоопарк поповниться новими тваринами, про що вже отримано рішення європейського координатора. Також планують відкрити нову експозицію «Нічний світ тварин». А за рахунок коштів від господарської діяльності буде завершено реконструкцію зимових вольєрів у відділі орнітології та омолоджено колекцію тварин. Також в планах — будівництво нового сучасного вольєра для лисиць, адже нині це одна з найстаріших будівель в зоопарку, яка потребує реконструкції. Миколаївці завжди підтримували улюблений зоопарк, наприклад, допомагали закладу у складні часи, коли виникли проблеми із кормами для тварин. Сьогодні жителі міста відгукнулися на заклики комунальників та керівництва зоопарку і несуть до закладу новорічні ялинки, що залишилися після свят. Кілька останніх років місцевий зоопарк разом із ЖЕКами та адміністраціями районів збирає по місту дерева після свят. Така акція має подвійну користь. По-перше, хвойні зможуть пустити на корм і підстилку для тварин у зимовий період, а по-друге, комунальним службам не доведеться вивозити дерева на звалища. Отже, і взимку тварини в Миколаївському зоопарку почуваються комфортно.