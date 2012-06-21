Понад два мільйони паломників з усього світу розпочнуть 19 серпня виконання основних обрядів хаджу, прибувши до святих місць ісламу в Саудівській Аравії.
Цього року країна видала понад 1,7 мільйона віз іноземцям, які хочуть здійснити паломництво.
Ніч перед хаджем більшість мусульман проводить у спеціальних наметових таборах в долині Міна поряд з Меккою. На світанку вони одягнуть білий одяг і здійснять обряд дарування води ат-тару. Після чого паломники відправляться до віддаленої від священного міста на 25 кілометрів гори Арафат, де кожен правовірний зобов'язаний зробити головний ритуал хаджу.
Без стояння на Арафата паломництво вважається недійсним. Стояння на горі відбудеться 20 серпня.
Потім паломники здійснять обряд побиття шайтана камінням на мосту аль-Джамрат і принесуть в жертву тварину. Жертвопринесення ознаменує початок головного свята всіх мусульман – Курбан-байрам.
ДОВІДКА «УК»
Хадж – релігійне паломництво мусульман до Мекки. Кожен правовірний мусульманин повинен здійснити його хоча б один раз в житті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»