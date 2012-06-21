Харківські підприємці за використання невлаштованих офіційно працівників оштрафовані на 3,8 мільйона гривень.
Про це, посилаючись на інформацію Головного управління Держпраці в Харківській області, повідомляє SQ.
У підприємця, який працює в готельній індустрії, працювало 4 «нелегала». Також у підприємця, що займається поліграфічною промисловістю, виявлено 2 неоформлених працівників.
Крім того, на комунальному підприємстві, яке займається благоустроєм одного з міст Харківської області, на час перевірки працювали 28 офіційно неоформлених робітників.
За результатами інспекцій уповноважені особи винесли постанови про накладення штрафу на загальну суму 3,8 мільйона гривень.