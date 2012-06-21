Саудівська Аравія інвестує 1 мільярд доларів у космічні проекти британського підприємця Річарда Бренсона. Про це Бренсон повідомив у своєму Twitter.
«Радий, що Саудівська Аравія має намір вкласти $1 млрд у нашу космічну компанію Virgin Galactic», – написав мільярдер.
За даними СNBC, контракт характеризується як «партнерство в галузі космічного польоту, запуску супутника та космічної розважальної діяльності». Його підтримує Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Інвестиції поширюватимуться на три компанії - Virgin Galactic, The Spaceship Company та Virgin Orbit. Контракт також передбачає можливість виділення додатково 480 мільйонів доларів.
«Партнерство з Virgin Group відображає великі кроки, які Королівство робить у напрямку нашого бачення урізноманітнення економіки, заснованого на знаннях», – заявив саудівський принц Мухаммед ібн Салман.
Річард Бренсон – британський мільярдер, відомий проектами в різноманітних галузях, у тому числі, в розвитку космічного туризму.