Група вчених з Канади, що представляли Університет МакГілла, з'ясувала, що при заварюванні пакетика чаю в чашку за п'ять хвилин потрапляє більше десяти мільярдів частинок мікропластика – у тисячі разів більше, ніж передбачалося досі.
Раніше деякі дослідники висловлювали стурбованість тим, що через забруднення людиною Світового океану все більше пластика виявляється в організми риб – фахівці з Уппсальского університету навіть відзначили, що деякі мальки окуня споживають пластик замість їжі. Згодом пластик «піднімається» вгору по харчовому ланцюгу, приносячи шкоду безлічі тварин, що харчуються рибою. Багато вчених зійшлися на думці, що саме риба є основною причиною потрапляння пластика і в організм людини, а «друге місце» займає водопровідна вода.
Втім, вже в минулому році деякі фахівці стали висловлювати припущення, що мікропластик може потрапляти в організм людини й іншими способами – зокрема, шотландські хіміки з Університету Херіот Ватта в Единбурзі звернули увагу, що побутові прилади, а також деякі меблі можуть ставати джерелом «пластикового» пилу, через що в середньому в рік людина разом з їжею з'їдає близько 68 частинок пластмаси, або навіть 207 тисяч, якщо взяти до уваги, що під час приготування їжі на неї також потрапляє пил. За словами вчених, це врази більше, ніж потрапляння в організм пластмаси при регулярному поїданні мідій.
Втім, нове дослідження показало, що досі значно недооцінювалосяі ще одне джерело мікропластика – чайні пакетики, при виготовленні яких замість паперу все частіше використовуються синтетичні речовини. У ході дослідження вчені зафіксували потрапляння в чашку при заварюванні 11,6 мільярда частинок мікропластика і 3,1 мільярда частинок нанопластика розміром менше 100 нанометрів.
Фахівці відзначили, що наразі вплив мікропластика на людський організм вивчено не в повній мірі, і закликали активніше проводити дослідження, присвячені цьому питанню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»