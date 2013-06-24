Міністерство аграрної політики та продовольства України та Світовий банк підписали Угоду про залучення додаткових 50 млн доларів у рамках проекту ARISE та Спільну заяву про підтримку іригаційного сектору. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час Конференції з відновлення України #URC2025.

«Сьогоднішній день є важливим кроком для посилення продовольчої безпеки та підтримки українських агровиробників. Разом із представниками Світового банку Проєкт ARISE – це критично важлива підтримка для десятків тисяч українських агровиробників та їхніх родин», – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, залучені додаткові кошти посилять проект загальною вартістю близько $700 млн, що охоплює до 90 000 малих та середніх виробників по всій країні.

Підтримка надається через пільгове кредитування «5-7-9%» та гранти на розвиток садівництва і теплиць. Нагадаю, з початку 2025 року 4 592 господарств вже отримали майже 29,2 млрд грн кредитів, а 38 агровиробників – понад 165 млн грн грантів.

Усе адміністрування допомоги відбувається прозоро через цифрове «єдине вікно» – Державний аграрний реєстр (ДАР), яким користуються понад 200 000 аграріїв.

«Також спільно зі Світовим банком розробляємо комплексний генеральний план будівництва системи іригації за європейськими стандартами і вимогами, враховуючи наслідки руйнування Каховської дамби. Ця робота вже продовжується понад пів року і сьогодні ми закладаємо основу для формування фонду фінансування саме іригаційних проектів», – повідомив Міністр.

Віталій Коваль подякував Світовому банку за готовність надавати технічну, аналітичну та експертну підтримку для створення сучасних систем.

«Це надважливо, адже доступ до зрошення збільшує врожайність у 2-3 рази. Уже сьогодні 1 га української землі рятує від голоду 18 людей в світі. Тому Мінагрополітики сконцентроване на тому, щоб 400 млн людей по всій планеті продовжували отримувати продовольство з України», – наголосив Віталій Коваль.