Стратегічний пріоритет Міністерства аграрної політики та продовольства України – трансформація держави з традиційної аграрної у сучасну агроіндустріальну країну. Це передбачає не лише вирощування сировини, а й її глибоку переробку, створення доданої вартості та експорт готової продукції. Саме тому розвиток агропереробки розглядається як ключовий інструмент економічного зміцнення агросектору.

Зокрема, важливим кроком у формуванні стратегії агропереробки стало проведення дослідження «Можливості та виклики для розширення переробки агропродовольчої продукції в Україні» (Opportunities and challenges for expanding agri-food processing in Ukraine), яке реалізовано за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та компанії Deloitte. У рамках співпраці також відбулася закрита презентація результатів дослідження для команди Міністерства аграрної політики та продовольства України за участі заступниці Міністра Оксани Осьмачко.

Метою дослідження є окреслення нових інвестиційних можливостей для українських та міжнародних гравців у сфері харчової переробки.

«Розвиток переробки агропродовольчої продукції – це не просто важлива складова агрополітики. Це – стратегічний напрямок, що має стати рушієм економічного відновлення країни. У час зростаючого глобального попиту на якісні продукти харчування український аграрний сектор має шанс посилити свої позиції на міжнародному ринку», - підкреслила заступник Міністра Оксана Осьмачко.

У рамках дослідження проаналізовано наявні ресурси, оцінено потенціал сировинної бази, трудових ресурсів, внутрішнього та зовнішнього ринку, а також можливості для експорту продукції з високою доданою вартістю. Окрему увагу приділено перспективам розвитку таких сегментів, як переробка та зберігання овочів і фруктів, виробництво кормів, цукру, кондитерських виробів, а також молочної та м’ясної продукції.

За оцінками експертів, найбільше зростання споживання продовольства до 2033 року очікується в Африці та Азії, що відкриває широкі можливості для українського експорту.

«Ми розглядаємо харчову переробку як точку зростання для всього аграрного сектору. Завдання держави — створити необхідні умови: чітку політику, сучасну інфраструктуру, ефективне партнерство з міжнародними донорами. Але реалізація цього потенціалу неможлива без активної участі приватного бізнесу», — додала заступник Міністра.

Презентація результатів дослідження відбудеться в рамках Української конференції з відновлення (URC2025), яка пройде 10–11 липня у Римі.

