Загострення в зоні ООС, спровоковане проросійськими незаконними збройними формуваннями, розпочалося 18 лютого не випадково. Бо якраз цього дня п’ять років тому завершилися бої поблизу Дебальцевого, де місцеві найманці за підтримки регулярних частин і військової техніки Збройних сил РФ намагалися взяти в кільце підрозділи ЗСУ і Національної гвардії. Бої поблизу міста, розташованого на межі Донецької та Луганської областей, тривали з 25 січня по 18 лютого і небезпідставно вважаються однією з головних битв між українськими захисниками та російсько-терористичними загарбниками.
Під час однієї з військових операцій українським військовим вдалося звільнити Дебальцеве ще в липні 2014-го, проте саме тут спалахнули жорстокі бої у січні-лютому 2015-го, оскільки місцеві так звані ополченці за підтримки підрозділів російської армії намагалися ліквідувати Дебальцівський виступ і взяти українські частини в оточення. Російські «куратори» не дуже й приховували мету подібного загострення в зоні АТО — на переговорах у Мінську під гуркіт канонади і під загрозою оточення військ змусити Україну піти на серйозні поступки стосовно особливого статусу Донбасу, амністії бойовикам, порядку місцевих виборів тощо.
Військові експерти зазначають, що в районі Дебальцівського виступу у січні-лютому 2015 року зосередилися понад 19 тисяч осіб, які входили до проросійських НЗФ і кадрових підрозділів ЗС РФ. Проти них оборону в секторі «С» тримали 13 тисяч українських військових, а безпосередньо поблизу Дебальцевого майже 5 тисяч бійців, яким і довелося тримати оборону проти значно більших сил ворога. Під час важких кровопролитних боїв нападники зазнали величезних втрат і, зважаючи на це, змушені були відмовитися від подальшого наступу. Хоча Дебальцеве захопити їм усе ж вдалося: 18 лютого, врахувавши військову ситуацію, що склалася, українські підрозділи розпочали організований вихід із міста. За оприлюдненими даними із Генерального штабу ЗСУ, під час згаданих боїв поблизу Дебальцевого загинули 136 українських бійців, понад 300 зазнали поранень, 7 — потрапили в полон, 18 — пропали безвісти. За підрахунками волонтерів Книги пам’яті загиблих за Україну, кількість загиблих інша: 268 військових із понад 30 підрозділів. Цифри втрат серед проросійських НЗФ та росіян-«відпускників» також називають різні, проте вони більші, ніж серед українських захисників: від 1,5 до 3 тисяч осіб.
За мужність і героїзм, проявлені у боях поблизу Дебальцевого, державними нагородами України відзначено 379 військовослужбовців, із яких 136 — посмертно, відзнаками Міноборони та Генштабу ЗСУ — 450 осіб. До п’ятої річниці завершення оборони міста у столиці приурочили пам’ятний захід «Дебальцеве: п’ять років потому». В музеї історії України у Другій світовій війні відбувся кінопоказ документального фільму «Перехрестя Балу», презентували частину експозиції «Український Схід», присвяченої Дебальцевому, де спогадами про жорстокі бої поділилися учасники оборони міста.