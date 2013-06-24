24–25 березня у Києві відбувся форум цифрової трансформації. Упродовж двох днів цифрові заступники міністрів і керівників обласних адміністрацій (яких називають CDTO — Chief digital transformation officer) розповідали про втілені за 2022 рік ініціативи із цифровізації, обговорювали плани та способи реалізації корисних для громадян цифрових проектів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час заходу обговорили: роль відкритих даних, інструменти впровадження послуг, розвиток державних електронних реєстрів, електронний документообіг. Відбулася дискусія між CDTO щодо залучення фінансування для цифрових проєктів від міжнародних партнерів.

Команда Мінцифри презентувала пріоритети проектів на 2023 рік і заручилась підтримкою CDTO.

Учасники з різних міністерств обговорили створення нових спільних цифрових проектів і можливість їх пілотування в регіонах.

CDTO — заступник в органах державної влади, який працює над упровадженням цифровізації. CDTО у міністерствах визначають стратегії цифрової трансформації, впроваджують цифрові технології, розробляють та впроваджують інформаційні системи, керують проектами. CDTО областей відповідають за розвиток базової інфраструктури, впровадження електронних послуг, втілення галузевих цифрових проектів та спрощення управління за допомогою дашбордів, оцифрування реєстрів, впровадження е-документообігу тощо.

Під час повномасштабної війни CDTO впроваджують цифрові рішення, які допомагають українцям скористатися державними сервісами онлайн — без черг та зайвих паперів.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу розповів про стратегії цифровізації на 2023 рік, що потрібно втілити, консолідувавши зусилля. Він зауважив, що кожен CDTO є ефективним інноватором та може суттєво впливати на цифровізацію держави загалом.

«Важлива роль для пришвидшення цифрової трансформації країни лежить на CDTO. Саме завдяки роботі CDTO ми пронизуємо цифровізацією кожну сферу життя держави, впроваджуємо цифрові проекти на рівні регіонів, запускаємо нові послуги в Дії. Це ефективні менеджери, які також займаються впровадженням інновацій та оптимізацією процесів за допомогою цифрових інструментів у різних органах влади. Зараз працює 17 CDTO в Міністерствах, 21 CDTO в центральних органах влади та 16 CDTO в обласних військових адміністраціях. Наша ціль — CDTO у всіх органах державної влади та цифрові лідери у всіх територіальних громадах», — сказав Михайло Федоров.

У межах форуму було презентовано результати дослідження Індексу цифрової трансформації регіонів України. За результатами 2022 року Індекс становить 0.651 з 1 можливого. Діяльність регіональних CDTO була сфокусована на 8 напрямах, що відображають пріоритети держави у сфері цифровізації. Також СDTO взяли участь в обговоренні того, як стати не просто проектними менеджерами своїх відомств, а частиною архітектури змін загалом.

«Цифрова трансформація регіонів — важливий складник нашої роботи в Міністерстві цифрової трансформації. Ми співпрацюємо з представниками різних гілок влади, оскільки хочемо, щоб проекти Мінцифри впроваджували на місцях. Ми запроваджуємо міжгалузеві проекти, які мають на меті розв’язання проблем, що стоять перед нашим населенням. Цифрова трансформація на рівні регіонів має великий вплив на розвиток країни загалом, тому ми докладаємо зусиль для її ефективного впровадження в усіх регіонах України», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє зауважив, що ПРООН є довготривалим і надійним партнером Уряду України в розвитку державного управління в країні та систематично підтримує його в ініціативах, спрямованих на підвищення компетенцій українських державних службовців усіх рівнів та гілок влади.

«Налагоджена взаємодія між державними органами різних рівнів є одним зі складників успішної реалізації національних програм. Форум для CDTO, організований за стратегічної підтримки Японії та Швеції, — це можливість посилити таку співпрацю у всій вертикалі виконавчої влади з питань цифровізації. Відтак це внесок у те, що проєкти із цифрової трансформації будуть успішно реалізовуватися в усій країні», — сказав Яко Сільє.

Захід організувало Міністерство цифрової трансформації України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки урядів Японії та Швеції у межах Проекту підтримки Дія.