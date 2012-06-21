Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав Верховну Раду ухвалити необхідні закони для реалізації Національної стратегії поводження з відходами, яка передбачає значне скорочення обсягу захоронення відходів і збільшення рівня їх переробки, а також роздільний збір побутових відходів. Про це він сказав під час представлення стратегії в парламенті.
«Успішна реалізація завдань стратегії неможлива без інформаційно-просвітницької кампанії, яка повинна змінити ставлення українців до навколишнього середовища, і поводження з ресурсами і відходами. Упевнений, що в пропаганді цих європейських принципів нашими партнерами є всі органи влади і лідери думки. Окремо сподіваємося на підтримку парламенту в реалізації Національної стратегії управління відходами, яка затверджена урядом», — сказав міністр.
Він зазначив, що реалізація стратегії вимагає не тільки політичної волі, а й підготовки нових управлінських кадрів.
«Реалізація стратегії управління відходами стане доказом готовності України переймати і здійснювати загальноєвропейські принципи мислення і життя», — наголосив пан Семерак.
Нагадаємо, 8 листопада Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію поводження з відходами до 2030 року.