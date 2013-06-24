Міністерство економіки долучається до запуску навчальної програми для жінок, які прагнуть опанувати професії в сфері енергетики. Проект реалізується в межах Меморандуму про співпрацю між Міністерством економіки, Scatec, IFC, FMO та Swedfund, який підписали під час Конференції з відновлення України в Римі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Українські жінки все частіше беруть на себе відповідальність та лідерство у багатьох професіях, зокрема й у тих, де традиційно переважали чоловіки. Опановують нові професії, відкривають свій бізнес, очолюють великі підприємства. Ми підтримуємо прагнення жінок та пропонуємо їм різні можливості для розвитку — від навчальних програм до грантової підтримки бізнесу. Сьогодні ми долучаємося до запуску проекту Power Women, завдяки якому українки зможуть впевнено заявити про себе в професіях енергетичної сфери», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проект Power Women ініційований норвезькою компанією Scatec у партнерстві з FMO, IFC, Swedfund та EdEra. Його мета — надати можливості жінкам опанувати різні професії у сфері енергетики, зокрема відновлювальної, та сприяти гендерній різноманітності в галузі. В першому наборі проекту планується відібрати 20 жінок, які протягом двох місяців безкоштовно будуть отримувати теоретичні та практичні знання про роботу сонячних станцій, та професійні можливості, які відкриваються перед ними: від аналітичної, логістичної та менеджерської роботи до технічних напрямків.

Програма курсу включає: