Інвестиційний семінар в Осаці, створення офісів «Invest in Ukraine» у Токіо та Осаці, секторальні місії японських компаній до України у пріоритетних галузях, залучення виробників обладнання для відновлення підприємств у межах ініціативи Industrial Ramstein – ці та інші практичні кроки з розширення співпраці з японським бізнесом обговорив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа під час зустрічі із представниками Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми з JETRO синхронізували підходи, щоб японським компаніям було простіше приймати інвестиційні рішення щодо України. Опрацьовуємо інституційну присутність у Токіо та Осаці, секторальні бізнес-місії і підготовку інвестиційного семінару; паралельно пропонуємо працювати з нашим інвестиційним порталом — це понад 300 перевірених проектів сукупно більш ніж на €50 млрд, які можна швидко відфільтрувати під інтереси інвестора. Наша мета – перевести зацікавленість японського бізнесу у конкретні проекти та партнерства в Україні», – підкреслив Андрій Телюпа.

Головною темою зустрічі була подальша робота з інвесторами безпосередньо в Японії через представництва «Invest in Ukraine» на базі офісів JETRO у Токіо та Осаці, підготовка інвестиційного семінару UkraineInvest в Осаці та формування секторальних місій у пріоритетних напрямах (критичні мінерали, енергетика, агропереробка, індустріальні парки). Розглянули можливості для розширення функціоналу Japan Desk в українських регіонах для оперативного супроводу компаній на місцях.

Окремо обговорили можливості для відновлення виробничих потужностей підприємств, що постраждали від обстрілів, через залучення японських виробників обладнання, у тому числі тих, що мають представництва в ЄС. Українська сторона представила інвестпортал з понад 300 проектами на суму понад € 50 млрд, який можна використовувати як базу для первинного відбору напрямів, що відповідають інтересам японського бізнесу. Представники UkraineInvest розповіли про можливість забезпечити персональний супровід інвесторів.

Під час зустрічі мова також йшла про співпрацю з фінансовими інституціями Японії (NEXI, JBIC, JICA) для страхування ризиків та кредитної підтримки, а також можливість залучення інструментів Ukraine Investment Framework ЄС для структурних інвестицій. Сторони окремо розглянули можливість трикутного формату кооперації за участі японських компаній, що вже працюють у Польщі та Чехії, для прискорення запуску спільних проектів.