27 вересня у Львові був запущений перший інституційно підкріплений венчурний фонд, що зосереджений виключно на українських технологічних стартапах. Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) доповнює ширші урядові зусилля із залучення та мобілізації іноземного капіталу, зокрема Фонд відбудови України та Фонд ЄС для України. Разом ці ініціативи створюють фінансову інфраструктуру, необхідну для перетворення міжнародної довіри у продуктивні інвестиційні можливості, які створюють робочі місця всередині України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

UPTF – це венчурний фонд у стартапи обсягом €50 млн, що є важливим кроком у створенні фундаменту для довгострокового економічного зростання та глибшої інтеграції України у світові ринки.

Фонд має якірні зобов’язання від провідних інституцій та інвесторів-візіонерів: Європейського інвестиційного банку, Bpifrance (Французького державного інвестиційного банку) та Proparco, приватного підрозділу Групи Agence française de développement.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку схвалила потенційне зобов’язання у розмірі €15 млн для UPTF, що зробить ЄІБ одним з якірних інвесторів Фонду. Очікується, що цей внесок буде здійснено в рамках Фонду ЄС для України, спеціального інструменту ЄІБ для відбудови України. Інвестиція є сигналом сильної інституційної довіри до української інноваційної екосистеми та прокладає шлях до офіційного запуску Фонду у 4 кварталі 2025 року.

«UPTF – це більше, ніж фінансова підтримка стартапів, – це інвестиція в майбутнє економіки України. Міністерство підтримує діяльність Phoenix Fund та eō Business Incubators, допомагаючи будувати інноваційний портфель, який стимулюватиме наше економічне відновлення. Ми вдячні за цю підтримку українських підприємців та нової інноваційної економіки нашим партнерам: Європейському інвестиційному банку, Bpifrance, Proparco та іншим. Фонд є важливим першим кроком у створенні ринку капіталу, який збереже українські інновації вдома та водночас відкриє їх для локальних і глобальних інвесторів. Поєднуючи іноземні інвестиції з внутрішніми можливостями, Україна орієнтується не лише швидке, але й стале відновлення», – наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Сильніший ринок капіталу для сильнішої економіки

Інвестуючи у компанії на ранніх стадіях та сприяючи прозорості, UPTF допомагає закласти основи ринку капіталу, що приваблює як внутрішніх, так і іноземних інвесторів. Такий ринок є ключовим для запобіганню відтоку капіталу та забезпеченню того, щоб успіх українських підприємців безпосередньо сприяв національному добробуту.

Фонд очолюють керуючі партнери Домінік Піоте та Чарльз Вайтхед, які мають багаторічний міжнародний досвід та тісні зв’язки з Україною й її інноваційною екосистемою. Вони поєднують суворі міжнародні стандарти інвестування з винахідливістю, креативністю та рішучістю, які визначають українських засновників.

«Запуск UPTF – це переломний момент для інноваційної економіки України», – зазначив Чарльз Вайтхед, керуючий партнер UPTF. – «Це сигналізує, що Україна не лише відкрита для інвестицій, але й активно створює інституції для їх підтримки. Наша робота допоможе українським підприємцям, ринку капіталу та глобальним інвесторам зростати разом у прозорому, заснованому на правилах середовищі».

«Українські засновники демонструють стійкість і винахідливість навіть в умовах війни», – підкреслив Домінік Піоте, керуючий партнер UPTF. – «Цей фонд дозволить їм масштабуватись глобально, залишаючись при цьому вкоріненими в Україні. Поєднання світових міжнародних стандартів із сильними національними інституціями допоможе UPTF перетворити інновації на стале економічне зростання».

Про Ukraine Phoenix Tech Fund

Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) – це перший інституційно підкріплений венчурний фонд, зосереджений виключно на українських технологічних стартапах, що інвестує від pre-seed/seed до раунду Series A. Місія UPTF виходить за рамки простого надання капіталу. Фонд співпрацює із засновниками через відповідальні інвестиції, які узгоджують зростання з соціальними, економічними та екологічними пріоритетами. Керівна команда, яка поєднує глобальний досвід із глибоким локальним розумінням, допомагає перспективним стартапам масштабуватись швидше, залучати міжнародних інвесторів і конкурувати на світовому ринку, сприяючи становленню нової технологічної економіки України.