Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розпочало реалізацію пшениці від Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗК) та Аграрного фонду. У пресслужбі міністерства повідомляють, що все це робиться з метою не допустити зростання цін на борошно. На ринок внутрішнього споживання буде скеровано 160 тисяч тонн продовольчої пшениці, з якої повинні виробити 128 тисяч тонн борошна.
Керівники міністерства вважають, що враховуючи внутрішнє споживання та залишки на борошномельних підприємствах, цих обсягів буде достатньо, щоб не допустити зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби.
Нагадаємо, що торік між міністерством економки та експортерами зерна було підписано Меморандум про взаєморозуміння відносно можливого експорту пшениці у 2019-2020 маркетинговому році. У цьому документі було зазначено, що постачання зерна на зовнішній ринок не повинно перебільшувати 20 мільйонів тонн. Однак Українська зернова асоціація вважає, що сьогодні немає жодних причин для заборони експорту зернових культур.
Як відомо, кілька днів тому керівники Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації «Борошномели України» заявили, що у зв’язку зі зростанням цін на пшеницю на внутрішньому ринку хліб та хлібобулочні вироби можуть здорожчати на 15—20%.
У пресслужбі ПрАТ«Київхліб» кореспондентові «Урядового кур’єра» повідомили, що поки ціни на цю продукцію вони не підвищували.