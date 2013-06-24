За дорученням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Радника, який допомагає міністерству, вже обрано.

В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та гарантування безпеки і забезпечення стабільності роботи компанії. Оновлення складу спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами й суспільством.

Ідеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів — швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

Міністерство зазначає, що перша наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління. Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії.

Паралельно за дорученням уряду Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит Енергоатому у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведено у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів. Матеріали буде передано правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлено уряду після завершення роботи аудиторів.

Швидке ухвалення рішень у ситуації з Енергоатомом важливе не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС. Це демонструє готовність держави діяти за міжнародними стандартами та захищати інвестиції партнерів навіть у складних умовах.

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК «Енергоатом», ухваливши відповідне рішення на засіданні 11 листопада.

«2023 року ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії лежить на наглядовій раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Вона також повідомила, що на позачерговому засіданні 12 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити від виконання обов’язків міністра юстиції Германа Галущенка та покласти виконання обов’язків на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства