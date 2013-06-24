Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, додано понад 200 нових позицій, серед них енергетичне обладнання:трансформатори різних моделей, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери, асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки тощо. Тепер в переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.

«Значна частина нового переліку – це енергетичне обладнання, в якому сьогодні є велика потреба. Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже допоможе швидше відновлювати пошкоджені об’єкти», - зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Що змінилося:

В Перелік техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) держава компенсує покупцям, додано 212 нових найменувань техніки та обладнання українських виробників.

З них 28 позицій – від підприємств, що вже беруть участь у програмі:

· 20 позицій від ТДВ «Укрліфтсервіс» (м. Київ);

· 2 позиції від ТОВ «Укрелектроапарат» (Хмельницька обл.);

· 6 позицій від ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.).

Інші – від 11 нових учасників програми:

· ДП «ЕНЕРГОСИСТЕМИ-ЛУДЖЕР» (м. Київ);

· ТОВ «МАШЗАВОД «ТЕХНІКА» (м. Київ);

· ТОВ «ПОЛТАВВАГОН» (м. Полтава);

· ТОВ «Араміс» (м. Черкаси);

· ТОВ «Техсервіс веко і партнер гмбх» (м. Київ);

· ПрАТ «ЗТР» (м. Запоріжжя);

· ПрАТ «Уманський завод Мегомметр» (Черкаська обл.);

· ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (Полтавська обл.);

· ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Полтавська обл.);

· ТОВ «Волинь-Кальвіс» (Волинська обл.);

· ПП «ПРАГМАТЕК» (Волинська обл.).

Як працює програма:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Виробнику, щоб стати учасником програми, необхідно:

Перевірити чи зазначена його продукція в Переліку видів техніки і обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

Подати на пошту meconomy@me.gov.ua електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці. Також обов’язково подається фінансова звітність за чотири квартали, що передують звітному. Повний порядок оформлення заявки (форма), формула розрахунку ступеня локалізації, форма калькуляції та інші деталі визначені у Постанові КМУ №952 , а саме у «ПОРЯДОК реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”» з додатками.

Після перевірки, у разі відповідності всім вимогам Порядку Мінекономіки, товари будуть включені до переліку.

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з Переліку через уповноважений банк. Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків.

Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Після схвалення – отримайте 15% вартості(без ПДВ) на свій рахунок.

Нагадаємо, 4 серпня уряд розширив програму – в список обладнання, 15% вартості якого держава компенсує, були додані нові види технічних найменувань, а до переліку отримувачів включено комунальні підприємства.