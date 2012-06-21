Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднено для ознайомлення та публічного обговорення проєкт наказу щодо запровадження нового порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, а також подання документів, звернень та скарг і отримання повідомлень через цю систему.
Відтепер інформація має розміщуватися виключно в електронних полях, визначених адміністратором ресурсу. Відповідні документи завантажуються через електронне робоче місце учасника системи електронних закупівель, уповноваженого чи контролюючого органу тощо. Якщо документи чи іншу інформацію завантажено в систему поза електронними полями, а інформація в електронних полях відрізняється від завантаженої, автентичною вважається та інформація, яку розміщено в електронних полях.
Інформація, занесена в електронні поля, завіряється електронним підписом посадової особи і може відображатися у вигляді документа, доступного для друку. Інформація на веб-порталі оприлюднюється в автоматичному режимі.
Щоб отримати доступ до автоматизованого робочого місця, слід зареєструватися на електронному майданчику одним зі способів, передбачених порядком, установленим Кабінетом Міністрів України. Це стосується і органів оскарження та державного фінансового контролю. Розміщення інформації всіма установами, які не є учасниками закупівель, відбувається також безкоштовно. Розмір платні, що стягується з учасника закупівель за надання інформації та документів, необхідних для участі у закупівлях, визначається порядком, згаданим вище. Усі авторизовані електронні робочі місця отримують право на технічну підтримку у разі технічних збоїв під час внесення інформації.
Докладніше з інформацією про зміст нового порядку та методику його застосування можна ознайомитися на сайті міністерства у розділі «Обговорення проектів документів». Цей документ набуває чинності другого дня після його оприлюднення. Одночасно втрачають силу попередні накази, видані у березні 2016 року (зі змінами).