Оператор ГТС України за координації Міністерства енергетики України працює над розширенням маршрутів для додаткового імпорту газу до України, а також забезпечення його транспортування українською ГТС до країн Центральної та Східної Європи. Зокрема, ОГТСУ, спільно з операторами ГТС сусідніх країн, працює над забезпеченням довгострокової комерційної конкурентоспроможності Вертикального коридору. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Маючи спільний продукт — транспортування газу з інших країн, зокрема з Греції, Болгарії, Румунії, до України з використанням економічно вигідного тарифу, ми можемо збільшити потужність і тарифні доходи кожної з країн учасниць, а також забезпечити надходження ресурсу неросійського походження, що відповідає стратегії ЄС, — зазначив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник. — Це шлях інтеграції нашої наявної інфраструктури в загальноєвропейську на досить конкурентоспроможних умовах та з ресурсом для покриття споживання центральної та східної Європи».

Найближчий щомісячний аукціон відбудеться 23 червня 2025 року.

Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн м³ на добу. Зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн м³ на добу вже у 2025 році.