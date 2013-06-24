Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак взяв участь у засіданні Спільного координаційного комітету в рамках Проекту екстреного відновлення та реконструкції між Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі йшлося про узгодження подальших дій щодо забезпечення стабільного електропостачання та зміцнення енергетичної безпеки України.

«Ми високо цінуємо міцне партнерство між JICA та Україною в ці надзвичайно складні часи. Ваша підтримка допомагає не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру, а й посилює захист нашого енергетичного майбутнього та зміцнює громади по всій Україні. Ми дякуємо народу Японії за цю солідарність, яка зміцнює зв’язки та закладає основу для подальшого розвитку співпраці між нашими компаніями, зокрема під час відновлення та відбудови», – наголосив Роман Андарак.

Він також зазначив, що Міненерго активно працює над забезпеченням потреб енергетичних компаній України та створенням стратегічного резерву обладнання, необхідного для посилення та захисту регіональної енергетичної інфраструктури.

Заступник Міністра щиро подякував японським партнерам за широкий спектр практичної допомоги, наданої Україні за більш ніж три роки повномасштабної війни. Це, зокрема, електрогенератори для об’єктів критичної інфраструктури, мобільні газові турбіни, засоби пасивного захисту ключових енергооб’єктів. Ця допомога є свідченням спільної відданості справі та взаємної довіри між Україною та Японією.