13 серпня 2025 року в Україні стартували спільні тактико-спеціальні навчання Міністерства енергетики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України, операторів критичної інфраструктури, обласних військових адміністрацій та інших партнерів, які забезпечують безпеку на енергетичних об’єктах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Навчання відбудуться у 17-ти регіонах на 34-ох об’єктах енергетичної інфраструктури. На кожному з них буде відпрацьовано ефективну взаємодію між учасниками, перевірено сили, засоби та алгоритми реагування. Упродовж 24-ох днів тренування відбуватимуться в областях та місті Києві — там, де дозволяє безпекова ситуація.

Головна мета навчань – випередити ворога у протистоянні енергетичному терору та підвищити швидкість реагування на надзвичайні ситуації, що є ключовим завданням у рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

«Це вже четвертий опалювальний сезон, який наша країна зустрічає в умовах повномасштабного вторгнення. Попри російський терор, ми наближаємося до нього з достатніми генеруючими потужностями, розвиваємо розподілену генерацію у кожному регіоні, виконуємо ремонтну кампанію та збільшуємо можливості для імпорту та експорту палива», – зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, питання номер один сьогодні – безпека енергетичних об’єктів та посилення реагування на надзвичайні ситуації для оперативної ліквідації їх наслідків.

«На попередній міжвідомчій нараді спільно з Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, правоохоронними органами та енергетичними підприємствами обговорювали новітні механізми фізичного захисту. Ми посилюємо протиповітряну оборону, впроваджуємо протидронові системи та оновлюємо алгоритми реагування. Що б не відбувалося на геополітичному рівні, ми маємо разом зробити все можливе, щоб цю зиму українці провели у теплих та світлих домівках», – наголосила Світлана Гринчук.

Сьогодні один з головних викликів – масоване застосування безпілотників: цього року до 90% ударів здійснюються саме БПЛА. Це вимагає зосередження зусиль на нових технологіях та перенаправлення ресурсів на закупівлю ефективних протидронових систем. Окремим пріоритетом є захист персоналу: питання облаштування надійних сховищ для працівників енергооб’єктів набуває критичного значення.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук подякувала Міністерству внутрішніх справ та всім правоохоронцям за глибоке занурення у проблематику енергетичної безпеки та готовність до спільних дій у кризових ситуаціях.