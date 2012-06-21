У період з 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.
На своїй сторінці у фейсбуці Міністерство енергетики та захисту довкілля пояснює, чому важливо дотримуватися тиші, й нагадує, яку відповідальність передбачено законодавством за його порушення.
Отже, у квітні-травні у пташок і тварин з’являються дитинчата. Шум може їх налякати і навіть змусити залишити гніздо чи нору. Через це потомство може загинути.
Щоб цього не сталося, Україна на законодавчому рівні запровадила сезон тиші, який регламентується статтею 39 Закону «Про тваринний світ». Сезон тиші сприяє відтворенню популяції лісових звірів і птахів, забезпечує зростання й різноманіття та спокійний розвиток фауни в наших лісах.
За порушення законодавчих приписів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 30 до 50, а для посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На природі в цей період заборонено: розпалювати вогнища, проганяти свійських тварин чи використовувати автотранспорт; під’їжджати на плавучих засобах з працюючим двигуном; рвати квіти, ловити, руйнувати мурашники, чіпати пташині гнізда і звірині нори.
А от гуляти в лісі у період тиші, дихати свіжим повітрям, не заважаючи природі, не заборонено. Можливо, в умовах карантину ця порада декому видається неактуальною, та життя триває, і люди мають черговий привід замислитися про своє ставлення до природи.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»