Міністерство фінансів інформує, що видатки державного бюджету, які спрямовуються Пенсійному фонду на виплату пенсій, профінансовано стовідсотково. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, видатки на виплату пенсій за січень — липень 2018 року затверджено в сумі 83,4 мільярда гривень.
Усі зазначені кошти спрямовано до адресата. 12 липня 2018 року було перераховано Пенсійному фонду останній платіж на суму 2,5 мільярда гривень, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Відповідно до Бюджетного кодексу, Пенсійному фонду на покриття тимчасових касових розривів надають позики з єдиного казначейського рахунку на виплату пенсій. 23 липня 2018 року з єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду на виплату пенсій було надано позичку в сумі півтора мільярда гривень.
По інформацію щодо графіка виплат пенсій у Мінфіні просять звертатися до Пенсійного фонду.