Міністерство фінансів України підбиває підсумки співпраці з проектом «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR), у межах якого здійснювалася адаптація національного законодавства до європейських стандартів у фінансовому секторі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З 2015 року Міністерство фінансів України у взаємодії з проектами технічної допомоги ЄС* працює над імплементацією європейських норм у сферах фінансової звітності, бухгалтерського обліку, аудиту та звітності зі сталого розвитку. Участь у цих проектах дозволила Україні виконати низку вимог Угоди про асоціацію з ЄС та підготувати фінансовий сектор до подальшої інтеграції у європейський простір.

Серед ключових досягнень:

надання консультацій та проведення навчань з питань нефінансової звітності та звітування зі сталого розвитку. Це сприяло підвищенню обізнаності українських компаній щодо нових вимог для виходу на міжнародні ринки капіталу та залучення інвестицій, адже для західних інвесторів і міжнародних партнерів нефінансова звітність є важливим критерієм надійності та відкритості. Звітування стимулює компанії впроваджувати екологічні й соціально відповідальні практики, зменшувати негативний вплив на довкілля, покращувати умови праці та сприяти інноваціям;

впровадження електронного формату фінансової звітності UA IFRS XBRL Taxonomy, що відповідає міжнародним стандартам. Це дало змогу компаніям подавати фінансову звітність у єдиному електронному форматі, що підвищило прозорість і якість фінансових даних.

організація 35 публічних заходів, 23 тренінги та навчальні тури для понад 13 тисяч учасників: представників Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, аудиторів і бухгалтерів;

удосконалення процедур підготовки та подання фінансової звітності відповідно до вимог ЄС, що є необхідною умовою для доступу українських компаній до європейських ринків та участі у міжнародних фінансових інституціях.

В умовах воєнного стану залучення міжнародних експертів дозволяє оперативно впроваджувати зміни у фінансовому секторі та адаптуватися до нових викликів. Реформи та імплементація законодавства ЄС залишаються постійним процесом, який потребує як внутрішніх ресурсів, так і зовнішньої експертної підтримки.

Мінфін зацікавлений у започаткуванні нового проекту технічної допомоги ЄС, зокрема для впровадження стандартів звітності зі сталого розвитку (ESRS). Це дозволить забезпечити прозорість, підзвітність і відповідність українського бізнесу сучасним міжнародним вимогам, а також наблизить Україну до членства в Європейському Союзі.

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* Послідовні проекти технічної допомоги ЄС - EU-FAAR та EU-FINSTAR: