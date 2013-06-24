Міністерство фінансів України вітає рішення червневого пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинити права росії як члена організації та обмежити її участь в діяльності FATF. Зокрема, Росія більше не може виконувати жодних керівних чи консультативних ролей або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесах експертної оцінки FATF та інших важливих питань. російська федерація також більше не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF. Таке рішення свідчить про те, що неспровокована незаконна агресія росії проти України явно суперечить Мандату, принципам та зобов’язанням FATF. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна закликатиме до подальших кроків від FATF під час жовтневого пленарного засідання у зв’язку з порушеннями стандартів FATF росією, включаючи порушення конкретних технічних вимог та невідповідність критеріям ефективності, які були висунуті Україною.

Міністерство наголошує на значних ризиках відмивання грошей, фінансуванні тероризму та розповсюдженні зброї масового ураження росією, що порушує стандарти і принципи FATF. Україна й надалі надаватиме своїм міжнародним партнерам відповідну інформацію, щоб гарантувати, що в ході подальших оглядів, FATF буде вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Мінфін закликає інші держави надати допомогу в цьому процесі і підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до "чорного списку".

Крім того, Міністерство фінансів розпочало відповідні консультації з Державною службою фінансового моніторингу України з метою надання офіційних рекомендацій національним фінансовим установам та іншим суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних з активами, які прямо чи опосередковано походять з російської фінансової системи. А також щодо впливу червневого пленарного засідання FATF на політику оцінки ризиків для таких операцій.

Червневе рішення FATF вкотре демонструє, що росія перетворилася на державу-вигнанця на міжнародній арені, розпочавши жорстокий неспровокований напад на Україну. Зокрема, вона була відсторонена від участі в діяльності ОЕСР, виключена з Ради Європи та MONEYVAL, а тепер її дії призвели до призупинення діяльності в FATF. Останнє є додатковим ризиком ведення бізнесу з росією для всіх міжнародних компаній, який слід враховувати.

ДОВІДКА

У своїх березневих і квітневих заявах Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) засудила вторгнення росії в Україну як «грубе порушення зобов’язань, згідно з якими міністри FATF погоджуються впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF». Щоб підтримати ці основні цінності, FATF під час свого нещодавнього пленарного засідання (14-17 червня 2022 р.) розглянула роль росії в FATF та подальші кроки.