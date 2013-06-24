25-26 червня 2025 року в Міністерстві фінансів України під головуванням першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна та заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева відбулася нарада «Середньострокове бюджетне планування та публічні інвестиції – інструменти місцевого розвитку та інвестицій у людський капітал», організована у партнерстві з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Уряду Німеччини через KfW (Кредитну установу для відбудови). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід відбувся за участю керівників та заступників місцевих фінансових органів обласних державних (військових) адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та асоціацій органів місцевого самоврядування.

Ця подія стала ключовою платформою для діалогу між Міністерством фінансів України, регіональними представниками та ЮНІСЕФ щодо інвестування у майбутнє країни через ефективне управління публічними фінансами з урахуванням потреб дітей, молоді та вразливих груп населення. Метою зустрічі є напрацювання спільного бачення якісного впровадження середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівнях, орієнтованого на потреби громадян.

У своєму виступі перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін підкреслив ключову роль середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями (РІМ) в умовах надзвичайного навантаження на публічні фінанси.

Він наголосив на необхідності переходу від фрагментарного фінансування до стратегічного підходу, орієнтованого на розвиток та ефективне використання обмежених ресурсів.

«Середньострокове планування – це не просто технічний інструмент, а умова забезпечення нашої стійкості та відновлення. Ми маємо бути чесними із собою: ресурс обмежений, тому кожна гривня повинна працювати на результат. Саме для цього ми впроваджуємо нову систему управління публічними інвестиціями, яка базується на стратегічних пріоритетах, прозорості та фіскальній відповідальності. Вона повністю інтегрується з бюджетним процесом і передбачає середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, що формується разом з Бюджетною декларацією та прогнозами місцевих бюджетів».

Також він акцентував: «Хоча стратегічне інвестування важливе на національному рівні, відновлення починається з місцевого. Ми прагнемо поєднати гнучкість для громад у реагуванні на їх власні потреби з узгодженістю із секторальними пріоритетами держави. Це дозволить ефективно використовувати ресурси державного бюджету та зовнішніх джерел».

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, висвітлюючи аспекти соціальної сфери у рамках середньострокового бюджетного планування на 2026-2028 роки, зауважив: «Ми працюємо над впровадженням механізмів підтримки народжуваності. Демографічні виклики вимагають комплексних рішень для підтримки сімей з дітьми. У соціальній сфері також передбачено зростання соціальних стандартів у 2026 році. У галузі освіти ми зіштовхуємося з нестачею верифікованих даних, що ускладнює прогнозування необхідного обсягу освітньої субвенції. Звісно, очікуємо на оновлення цих даних. Після затвердження Бюджетної декларації Мінфін підготує рекомендації для громад щодо підходів до прогнозування обсягів освітньої субвенції на 2026-2028 роки».

Зі свого боку виконуюча обов’язки заступниці Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Еммануель Абріу підкреслила важливість стратегічного інвестування в дітей і молодь для сталого відновлення та зазначила: «Стійке відновлення в Україні починається зі стратегічних інвестицій у людей – насамперед, у дітей і молодь. Через вдосконалене бюджетне планування та управління публічними інвестиціями ми можемо зробити так, щоб кожна гривня, витрачена на місцевому рівні, ефективніше відповідала реальним потребам сімей і молодого покоління, особливо найбільш уразливих.

ЮНІСЕФ і надалі підтримуватиме Уряд України, і особливо Міністерство фінансів, у впровадженні інклюзивних, прозорих і орієнтованих на людей реформ. Завдяки міжсекторальному підходу та підтримці пріоритетів євроінтеграції ми прагнемо, щоб публічні фінанси стали рушієм добробуту дітей, розвитку людського капіталу та справедливості».

Протягом двох днів учасники мали змогу обговорити ключові аспекти бюджетного планування, вдосконалення нормативно-правової бази, актуальні питання розподілу освітньої субвенції, інтеграцію стратегічного, інвестиційного та бюджетного планування, впровадження реформи управління публічними інвестиціями, а також роль цифрової екосистеми DREAM як інструменту прозорості, підзвітності й ефективності на всіх етапах проектного циклу.