За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 504 пільгові кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 328 кредитів на 0,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 13 041 кредитів на 40,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 8 671 кредити на 18 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 82 676 кредитів на 317,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 60 533 кредити на 159,8 млрд грн), з яких станом на 16 червня поточного року:

- 43,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 74,12 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,02 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 42,65 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,64 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 54,26 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 36,65 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 117 498 кредитних договорів на 406,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 81 009 договорів на 186,4 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».