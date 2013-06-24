27 червня 2025 року, опубліковано наказ Мінфіну, яким затверджено Порядокпроведення ротації посадових осіб митних органів. Запровадження ротації працівників митниці є черговим крокомдо створення прозорої та ефективної митної служби. Ротація допоможе вирівняти навантаження на посадових осіб митних органів, зокрема, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон, та знизити корупційні ризики.

Зміна стаціонарного робочого місця митника в межах однієї митниці або з переведенням до іншої може відбуватися періодично з урахуванням рівня митних компетенцій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ротація посадових осіб митних органів здійснюється за їхньою згодою, яка фіксуватиметься в контракті про проходження служби.

Такі зміни сприятимуть гнучкому управлінню персоналом митних органів, швидкому реагуванню на оперативні потреби. Ротація також сприятиме зниженню корупційних ризиків, адже запобігатиме формуванню стійких неформальних зв’язків на конкретних митних постах.

За результатами ротації керівники митниць інформуватимуть керівника Держмитслужби щодо ефективності проведених змін та досягнутих результатів, що забезпечить прозорість процесу.