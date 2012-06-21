Державний бюджет на 2021 рік має бути збалансованим і сконцентрованим на соціальному напрямі. «Держбюджет ще остаточно не сформовано. Наразі тривають консультації. Водночас ми повинні враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022-му та 3% у 2023-му. Цього року він на рівні 7,5% ВВП», — наводить пресслужба Міністерства фінансів слова заступника міністра Романа Єрмоличева, який вважає, що рішення про збільшення мінімальної заробітної плати буде вагомим додатковим ресурсом, який необхідно врахувати в державному бюджеті.
Додаткові видатки становлять близько 47 мільярдів гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальну заробітну плату буде збільшено до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021-го — до 6,5 тисячі. Також при розрахунках до проєкту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою, що склалося в поточному році».
«Усі профспілкові організації надіслали пропозиції щодо збільшення видатків. Для Мінфіну головне — забезпечити збалансоване й ефективне використання бюджетних коштів. Усі пропозиції щодо фінансування різних галузей докладно опрацьовують з урахуванням пріоритетів», — наголосив Роман Єрмоличев.
План пріоритетних дій на 2020 рік було ухвалено 9 вересня на засіданні Кабінету Міністрів. Читайте тут.