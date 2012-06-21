Набув чинності наказ Міністерства фінансів № 773, який передбачає зміни до порядків реєстрації та застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів), реєстрації та ведення розрахункових книжок та КОРО (книг обліку розрахункових операцій), а також порядку опломбування РРО.
Дотепер підприємці, щоб зареєструвати касовий апарат, витрачали не тільки гроші, але й час – у середньому п’ять днів, а це простій у роботі і недоотриманий дохід. Новий порядок реєстрації спрощує цей процес.
ДФС створює реєстр екземплярів РРО та реєстр центрів сервісного обслуговування, які міститимуть всю необхідну інформацію про РРО. Це дасть можливість суб'єктам - власникам РРО реєструвати їх в один крок за один день, подавши лише одну заяву за спрощеною формою.
Наказ скасовує також вимогу вклеювати звітні чеки в книгу КОРО наприкінці кожного дня.
Більше того, відтепер підприємці зможуть не використовувати книги КОРО, але, якщо касовий апарат зламався або відсутня електроенергія, він зобов’язаний припинити продаж або надання послуг до відновлення роботи РРО.
«Менше папірців – більше роботи. Ми викорінюємо неефективність та бюрократію з життя підприємців. Чим людяніше держава ставитиметься до бізнесу, тим більше стимулів бізнес матиме працювати чесно та прозоро. Вдячний всім представникам бізнесу, експертам, громадськості, які активно долучилися до роботи. Спільно робитимемо кроки назустріч одні одним і надалі», - зазначив заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.