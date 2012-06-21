Василь БЕДЗІР,
"Урядовий кур’єр"
Щоб урізноманітнити життя містян у час карантину, ужгородський журналіст і фотограф Костянтин Черкай взявся фотографувати й викладати в мережі міні-скульптурки з… захисними масками.
Звернувся з проханням пошити півтора десятка мініатюрних масок до ужгородської майстрині Ірини Лукашенко. Вона відома тим, що працює в техніці печворк (створює готовий виріб із шматочків тканини) і вже кілька років шиє міні-скульптуркам платтячка і костюми на Різдво, з нагоди інших святкових подій.
Пані Ірина не відмовила і – пішло-поїхало. Спочатку наяву, а потім і на світлинах постали бравий солдат Швейк, композитор Ференц Ліст, міні-копія статуї Свободи, засновник поп-арту Енді Варгол, знамените угорське подружжя Міклоша Берчені й Крістіни Чакі, митець Гаврило Глюк та інші – всі з захистом на обличчі.
Маски «повдягали» й більші за розмірами скульптури – художника Ігнатія Рошковича, Ужгородського кавомана та Дівчини з голубом.
– Хотілося створити приємнішу атмосферу людям, які нині ходять спорожнілими вулицями, трохи їх повеселити. Адже карантин не відміняє потреби мати добрий настрій. І дуже радий, якщо хоч трохи це мені вдалося, – сказав Костянтин Черкай.