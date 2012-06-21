Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Актуальність досліджень, які на Черкащині проводять представники прикордонної та рятувальної служб, науковці та фахівці льотної академії важко переоцінити. Тут триває перший етап випробувань саперів-квадрокоптерів. Мета — виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів без ризику для життя людей.
Ось безпілотник, оснащений тепловізором, піднявшись над землею, метр за метром обстежує ділянку. Міна чи інший вибуховий пристрій випромінює більше тепла, ніж навколишній ґрунт, тож тепловізор його швидко помічає. На екрані в пілота, який стежить за польотом, з’являються контури небезпечного предмета. Інформацію, надану апаратом з двома камерами — інфрачервоною та РЖБ, розшифрують у командному центрі.
За словами доктора військових наук, автора програми Сергія Мосова, запропонований метод підтвердив свою ефективність. Нині дослідники на базі центру підготовки прикордонної служби визначають найефективніші літальні апарати та ступінь точності переданої камерами інформації. Подібні дослідження ведуться й в інших країнах, українці ж випробовують свої напрацювання. Уже протестовано кілька типів безпілотників та чимало камер.
Як зауважують у центрі підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України, такі системи у військах та на кордоні сьогодні вкрай необхідні. Лише на сході України заміновано майже вісім тисяч квадратних кілометрів територій.
Поки що випробування фінансує Держприкордонслужба. Результати досліджень, як розповіли прикордонники на сайті podrobnosti.ua, планують передати до Міноборони. Розробники сподіваються на майбутню підтримку проєкту з боку держави.